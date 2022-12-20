（臺灣企銀獲金管會三大獎，由總經理張志堅(右)代表出席接受金管會主委黃天牧(左)頒獎。圖／臺灣企銀提供） 臺灣企銀長期扶持中小企業發展，落實「融資及輔導」精神，20日獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案（A組）優等銀行」與「本國銀行辦理新創重點產業放款方案（A組）甲等銀行」及「熱心參與走入校園與社區金融知識宣導活動」三大優良銀行獎項，臺企銀深耕企業金融服務表現深獲主管機關肯定。中小企業是台灣經濟體的支柱，不僅提供多元的就業機會，同時為各地區產值作出重大貢獻。作為最接地氣的公股銀行，臺企銀透過積極傾聽、主動關懷客戶的需求，支持中小企業成長茁壯，並協助國內產業轉型升級。目前臺企銀中小企業客戶已逾7萬戶，且對中小企業放款餘額達7,240億元，較去年同期成長超過500億元，另依據金管會銀行局統計，截至今年10月底，臺企銀對中小企業放款比重已達57％，位居公股行庫之冠。臺企銀響應政府政策，除持續推動「投資臺灣三大方案」外，於今年4月起接軌新創重點產業，將資金挹注於六大核心戰略產業，積極協助我國產業成為國際供應鏈的最佳夥伴，截至今年11月底，臺企銀對六大產業放款金額達4,412億元，放款金額前三產業分別為國防戰略（32.39％）、民生戰備（25.51％）及綠電及再生能源（17.80％）。臺企銀積極發揮金融影響力，即時掌握市場資訊，引導中小企業客戶善用政府資源，並引薦客戶參加工研院等輔導機構舉辦的淨零轉型諮詢診斷服務，協助中小企業碳排放估算，同時臺企銀針對碳排報告結果，提供合適的綠色相關專案貸款等投融資規劃，積極幫助企業落實減碳轉型，以實際行動推動綠色永續金融發展。