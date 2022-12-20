抖音（Tiktok）引發國安疑慮，外界關心數位部如何處理。數位部長唐鳳今表示，目前依照資通安全管理法，目前就是針對公部門採取措施，如果要立法禁止，則需社會共識、會在12月26日召開的資安會報討論。

數位部今舉行媒體茶敘，外界關心對於抖音造成的資安疑慮，公部門已經禁用抖音，是否會考慮將禁令擴及到民間？

唐鳳表示，目前已說明公部門不能使用，會將其危害充分說明給外界，至於民眾使用行為要不要調整，以及軟體更新的主導權，都還是在民眾身上，相信大家理解後可以自行判斷。

唐鳳說，2019年公務部門就已經有相關規定，不能去使用危害國家資通訊安全產品的一個限制原則，當時提這個原則的目的，就是希望公部門能夠了解這類產品，不管有沒有資安的漏洞，掌控權可能是在危害國家資通安全勢力的手上，即使這個版本沒有問題，但並不表示下一個版本也沒有，應該去找尋其他軟硬體替代抖音這類軟體。

唐鳳指出，即使一時找不到替代品，也要在斷網的情況下使用；如果覺得非使用不可、找不到相關替代品，還是可以採用零信任方式使用，概念上就是一台虛擬機，或是一台上面沒有其他服務的手機，或是運用端點防護的軟體，確保軟體升級後，端點防護軟體可以即時提醒發生惡意行為等。

對於是否要立法禁止，唐鳳則表示必須取得社會共識，相關議題會在12月26日行政院跨部會資安會報上做討論。