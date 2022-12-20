遠東新世紀公司（以下簡稱遠東新）16日於泰國曼谷獲頒兩項國際創新獎（International Innovation Awards, IIA）「產品創新」獎。遠東新徐旭東董事長親自出席領獎，以展現公司對於研發創新的重視，徐董事長表示，研發創新是企業推動永續發展最重要的工作之一，因此遠東新於2001年成立專責的研發單位，公司每年要召開兩次全公司的研發專題會議，讓研發部門與事業部門充份溝通，共同為公司打造下一代的永續產品。透過百餘位專業研發人員的努力，迄今獲得近900項的專利核准。

國際創新獎為由亞太地區最大非政府組織－亞洲企業商會所舉辦，目的在引領革命創新，表揚全球最出色的創新實踐，為全球企業打造全新的商業生態系統。獎項類別共有：產品創新、服務與解決方案、組織與企業文化等三類，今年超過160項作品參賽，參賽者涵蓋30個國家，24個行業。遠東新參加「產品創新」獎項類別的競賽，以兩項創新技術獲得該獎項肯定，分別是回收工業廢氣再製聚酯低碳纖維，及聚酯化學法回收再生技術。

以回收工業廢氣再製聚酯低碳纖維的技術，是由遠東新與美國企業合作，透過回收鋼鐵廠排出的廢氣，經由特殊微生物發酵技術的生物法產製乙醇及乙二醇，遠東新再將其聚合生產聚酯，產出與一般聚酯相同性能及品質的Bio3-PET產品。這種技術製成的聚酯，也可以完全進入現有廢棄聚酯的回收體系，持續為2050全球淨零碳排提供更多的解決方案。此一創新技術，今年也讓遠東新分別在德國慕尼黑ISPO展，及國際紡織聯盟（ITMF）中獲得國際肯定。

另一項技術是聚酯化學法回收再生技術，是結合一連串專業的化工流程，可以將成分複雜的聚酯廢棄物有效回收（尤其是廢棄二手衣），還原為生產聚酯的原料：對苯二甲酸。目前這項研發成果已經取得台灣、美國與澳洲等多國發明專利。公司並獲得國際飲料品牌大廠日本公司採用，成為世界第一個推進商業化使用含有聚酯化學回收原料之聚酯飲料瓶。遠東新世紀目前積極與各大國際品牌商，合作開發及推廣下游的應用，以循環經濟達成聚酯產業的永續發展，成為全球綠色供應鏈不可或缺的一環。