為了推廣正宗金山甘藷，金山區公所今年舉辦「2022年金山甘藷季」，特別與金山地區農會與中華郵政基隆郵局合作，聯名推出金山紅心甘藷禮盒，且賣出每一箱都將捐出10元補助金山區國小營養午餐經費，並在今（20）日舉辦「2022金山甘藷季『心有所藷』捐贈儀式」將累積的5萬元善款全數捐給金山區的三和、中角、金山、金美4所國民小學作為營養午餐經費。

金山區長廖武輝表示，金山每年夏、秋正是甘藷豐收的季節，因為特殊地形，金山區更是台灣北部主要甘藷產區，東北季風吹拂加上半砂質黏土土壤，正是金山甘藷鬆軟Q甜的原因，讓金山區出產的台農66號及57號都是甘藷中的極品。

他說，金山區公所這次與金山地區農會與中華郵政基隆郵局合作，合作聯名推出金山紅心甘藷禮盒，除成功拓展銷售通路，也感謝基隆郵局買甘藷做公益活動，讓金山地區國小營養午餐獲得助益，活動最後也成功圓滿結束，感謝民眾透過購買行動踴躍支持本地農特產，並分享愛、照護孩童飲食健康。

基隆郵局局長周哲範表示，因疫情影響許多優質農特產品銷售不如往年，今年基隆郵局特別與金山區公所跨界合作，促成「i郵購送暖」活動，在疫情時代提供宅配到府優質地瓜禮盒，守護民眾健康，且每賣出一箱都捐出10元給金山地區國民小學補助營養午餐，透過發揮產業永續及經濟發展正向影響力，將繼續將愛傳遞下去，一 起挺小農、做公益。