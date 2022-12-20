東石鄉民「成峻」拍到公猴把小狗摟緊緊，坐在樹幹上的畫面。（取自成峻臉／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉有一隻台灣獼猴疑因遭人棄養，1年多來都在東石大橋一帶出沒，近日有附近居民發現獼猴抱著一隻小黑狗趴趴走，今東石鄉民「成峻」果然拍到公猴把小狗摟緊緊，坐在樹幹上的畫面，嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如已接獲民眾反映，表示第一次接到動物綁架動物的案件，果然是另類動物救援任務。

「成峻」說，這隻獼猴已在東石大橋一帶流浪1年多，有時在橋上就看得到牠的身影，附近居民對牠都不陌生，因有民眾撞見這隻獼猴這幾天都抱著一隻小黑狗，他擔心小黑狗會餓著，今特地帶著麵包去尋找獼猴下落，果然看到牠抱著小狗坐在樹上，毫不怕生，還與成峻四目相看。

成峻說，這隻獼猴似乎沒什麼攻擊性，對大家的指指點點也不太在意，平日就在大橋一帶或紅樹林遊走，不知最近從哪裡抱來小黑狗，似乎已把小狗當寶貝對待。

林珮如從照片觀察，指這隻獼猴是公猴，雖國外已有猴子飼養狗、貓的案例，但這隻流浪猴為何要養小黑狗，原因不得而知，不過動物保護管制隊明會前往尋找兩隻動物的下落，一旦成功捕抓，會先將猴子和小狗帶回安置、處理。