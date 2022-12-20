梧棲漁港捕烏船趁著冬至前頂浪出海作業捕烏金，20日共捕獲1萬4548尾烏魚。（民眾提供）

魚販雇用工人忙於殺烏取烏魚三寶，剩下的烏魚殼再論斤賣出。（民眾提供）

強烈冷氣團來襲，加速烏魚向中部海域洄游！梧棲漁港的捕烏船趁著冬至前頂浪出海作業捕烏金，20日共捕獲1萬4548尾烏魚，今年烏魚汛期以來，累計捕獲的烏魚量已突破2萬646尾。台中區漁會總幹事趙朝森指出，每年的烏魚季是漁民的年終獎金，期望今年討海人都能過個好年冬。

梧棲漁港漁民說，烏魚被視為「信魚」，每年冬至前後10天是台灣西部海域烏魚洄游旺季！今年冬至為農曆11月29日（國曆12月22日），因前兩天強烈冷氣團來報到，加速烏魚隨著寒流向南洄游，對討海人來說，正是頂浪出海捕烏魚的好時機，捕烏船紛紛出海圍捕漁民引頸企盼的烏金。

台中區漁會指出，19日風浪減弱及天氣轉暖，許多漁船冒著寒風出海捕撈，20日進港共捕獲1萬4548尾烏魚；其中進順福26號漁船捕獲3591尾最多，其次尖再發號漁船捕獲2789，金協益168號捕獲2786尾排名第三；另其他漁船分別捕獲1000多尾至數10尾不等。

漁民捕獲的烏魚公母烏不分，每尾拍賣價330至250元間，20日是今年入冬以來，捕獲漁獲量最多的一次，讓漁民笑得合不攏嘴。今年烏魚汛期以來，在台中港外海捕獲的烏魚，累計已突破2萬646尾；魚販雇用工人忙於殺烏取烏魚三寶，剩下的烏魚殼再論斤賣出。

趙朝森強調，討海人捕烏可說是「靠天吃飯」，特別是強烈冷氣團來襲，海上又是惡浪狂濤，要有夠強的寒流助陣魚群才會加速向南洄游；討海人可說是與大海搏鬥討生活，7級風就得冒著很大的風險，8級風則無法出海作業，漁民都趕在年終前，賺取一年一度的年終獎金。