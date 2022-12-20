旗下擁有台中好運來洲際宴展中心、阿秋大肥鵝洲際花園餐廳、阿秋大肥鵝健康店等連鎖餐廳的阿秋餐飲事業，為搶攻圍爐宴與外帶年菜商機，推出內用團圓宴與外帶年菜搶市。阿秋餐飲事業新任總經理李瑞益表示，今年推出餐飲市場較少見的「好運鴻福盆菜」，這也是阿秋創店近20年來首度推出的年節大菜，標榜「一鍋盆菜吃進山珍海味」！

值得一提的是，阿秋餐飲事業為搶搭歲末年終尾牙、圍爐宴、春酒商機，砸重金打造的「阿秋大肥鵝海鮮樓」，位於台中市黎明路與市政南一路口、緊鄰「壽司郎」，餐廳主打現撈活海鮮，有別於以往的台菜，還邀請阿利海鮮餐廳主廚指導，內有獨立式包廂陽台、店中店更有北海道物產結合海鮮外帶服務，預計搶在明年1月1日試營運。據悉，目前40桌圍爐宴第一輪已宣告客滿，尾牙宴預定也相當踴躍！

在內用年菜與外帶年菜部分，阿秋大肥鵝洲際花園餐廳、好運來洲際宴展中心，自明年1月20日至27日推出「外帶年菜6,888元10人餐」，內用年菜有9,800元、1萬2,800元及1萬5,800元等三種價格選擇的10人團圓宴；如1萬5,800元桌菜囊括阿秋大肥鵝、好運鴻福盆菜、起司焗野生龍蝦、清蒸龍虎斑以及好運馬來糕等多道佳餚。

此外，「好運鴻福盆菜」是阿秋餐飲事業創店近20年來、首度推出的年節大菜，標榜「一鍋盆菜吃進山珍海味」，一盆就集結了原隻鮑魚、滷雞腿、花菇、燒鵝、鮮竹筍、白蝦及燒臘等16種豐富美味。

阿秋餐飲事業新任總經理李瑞益表示，上述16樣食材分別以燉、燜烹調，再結合干貝、排骨等熬製的溫醇湯底，料豐味美，澎湃與費工夫程度一點兒也不輸佛跳牆。「好運鴻福盆菜」是阿秋新年大作，旗下3家餐廳都能買到、吃到，不但能內用、也能外帶，每盆特價3,999元。

李瑞益表示，好運來洲際宴展中心除夕當天，特別安排了祥獅獻瑞獻、氣球魔幻劇場、兔女郎秀、樂團獻藝等熱鬧的迎春活動，一邊吃飯一邊看表演，全家人共聚一起在年節的歡樂氣氛中喜迎兔年。

阿秋大肥鵝台中南區健康店除夕至初三祭出「好運迎春戳戳樂」，每日皆有驚喜獎項，推出迎春年菜9,800元及1萬2,800元的10人團圓宴搶市。

李瑞益說，為搶食外帶年菜商機，阿秋大肥鵝台中洲際花園餐廳、好運來洲際宴展中心，推出6,888元外帶年菜套組，菜色包含鮑魚舒肥雞肉沙拉、明爐櫻桃鴨、花膠御品跳牆、香蒜銀絲海大蝦等6道菜及馬來糕與蘿蔔絲餅2道點心，阿秋大肥鵝洲際花園餐廳、好運來洲際宴展中心明年1月15日前預訂，阿秋大肥鵝健康店12月31日前預訂，年菜系列外帶或內用，並付清全額，再加贈2袋阿秋乾拌麵。