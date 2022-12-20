新北市麗園國小發生游泳教練於訓練時不當傷害學生，監委范巽綠、蘇麗瓊表示，調查該校涉有未確實依法通報、監視錄影設備管理不當等違失；且新北市政府及該校均未諳校園事件處理流程，中央及地方針對此類調查報告應如何提供，尚未訂定調閱及提供辦法，監察院將函請相關單位儘速檢討改進。

監委調查發現，該校游泳教練於109年11月30日訓練時丟擲浮板擊中當時於水道練習的學生，造成其眼角膜受傷。該教練雖於同日訓練後，即發現學生受傷，並協助就醫、通知家屬，且告知該校學務主任。

監委指出，然該校卻未立即進行校安及社政通報，學務主任更遲於110年2月24日方將上情通知該校校長，經校長指示進行校安通報，該校卻仍漏未進行社政通報；復於110年5月新北市教育局查該事件非校方所稱意外事件，更經數次函文、電聯該校通知修改校安通報類別為管教衝突。

監委表示，但該校仍遲於110年5月19日竟以再次進行校安通報為之，非依據教育局建議修改校安通報類別；並於5月20日才進行社政通報，顯逾兒少權法規範法定通報時間達170日。該校顯未於事件後，依限進行校安通報及完成社政通報；後續更未遵循新北市教育局之建議即時修改校安通報、補行社政通報，顯有嚴重違失。

監委指出，新北市教育局未於110年2月已悉此案進行校安通報時，即通知該校更正校安通報類別及督促完成社政通報，確有督導不周之實。新北市政府應立即查察此案中負有依法責任通報義務人員，並依相關法規、辦法研議懲處。

監委強調，本案事發後，學生家長取得監視錄影畫面片段，麗園國小未確實保存事發泳池的監視錄影畫面，導致事發時錄影畫面滅失，衍生後續行政調查、司法偵查窒礙。