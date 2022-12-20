這樣的夢幻餐盒讓人看了好想咬一口！一名達人分享企鵝造型的饅頭，又萌又細製的模樣全都是靠一雙巧手捏出，「像玩黏土一樣」，而達人也不藏私地分享食譜和製作方式，貼文一出，讓上千網友讚嘆不已，直呼：「好市多賣這種饅頭餐盒，我願意排隊買」。

「我真的很愛在好市多買材料，互相搭配都好吃」，原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享超可愛的手作饅頭食譜，從照片可見，饅頭被做成企鵝、雪花的造型，還有粉色和淺灰色等款式，讓人覺得好療癒。

女網友表示，平時喜歡在好市多採買製作餐點的材料。（圖／FB麻菲麻烘焙探索授權使用）

原PO表示，饅頭的內餡可選擇起司、熱狗、玉米、地瓜、杏胞菇等食材，並先備妥一個16公分的鋁箔盒，主要材料的份量為：「中筋麵粉200g、低筋麵粉100g、細砂糖30g、鮮奶160g、酵母粉3g、植物油6g」，預估可以做出3至4盒饅頭，調色則可加入芝麻粉、紅麴粉等天然食材。

接著，原PO也分享製作方式，首先要將全部材料揉成糰，分別加入芝麻粉、紅麴粉調色，並在盒底鋪上喜歡的餡料，「用壓模壓厚麵片或捲起來薄麵皮」，就像是玩黏土一般，創造出自己喜歡的造型。

原PO提醒，麵糰擺放的距離可以寬鬆些，預留發酵的空間，否則做太大顆可能會導致饅頭被「擠爆」。待麵糰發酵成1.5倍至2倍大左右，放到電鍋蒸15分鐘即可，若沒馬上食用，蓋上盒蓋冷凍能保存約1個月左右。

女網友分享製作造型饅頭的過程，並提醒可用天然色素改變麵糰顏色。（圖／FB麻菲麻烘焙探索授權使用）

女網友表示，做好的饅頭可以冷凍保存1個月。（圖／FB麻菲麻烘焙探索授權使用）

貼文曝光後，引來上千網友按讚朝聖，紛紛留言，「以為是好市多新推出的商品，差點要衝了」、「都想叫妳媽了，妳家孩子好幸福」、「好市多賣這種饅頭餐盒，我願意排隊買」、「好可愛！我會捨不得吃」、「應該請好市多配合推出這迷人新商品，一定會大賣」、「拜託好市多上架好嗎」。

▍本圖文經粉專《麻菲麻烘焙探索》授權使用，轉自FB社團《Costco好市多 商品經驗老實說》