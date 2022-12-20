富達今年進行首份「台灣女力自主大調查」發現，近六成職業婦女憂收入中斷遭受經濟風險，若三大「女力」向投資理財說YES，分別從「趨勢主題」、「多重資產配置」、「收益投資」找契機，可助女力從經濟獨立邁向財務自主！

根據富達「台灣女力自主大調查」，近六成女性（58％）同時扮演兩種以上角色，必須在女兒、妻子、媽媽、媳婦甚至主管的責任中不斷切換，近三成（26％）認為無法照自己想法拓展職涯。即使高達九成四的女性都有正職或兼職薪資收入，仍有近六成（59％）擔憂收入中斷將遭受經濟風險的衝擊，以致超過五成（51％）感受到來自生活的無形壓力。

雖然台灣女性要掌握人生自主權挑戰重重，卻也發揮女力獨有韌性。超過六成（60％）女性對進修有高度意願，希望透過多元成長，強化自己的職場競爭力；近六成（57％）開始重視生活品質，以提升生活滿意度；另外，也有五成六（56％）開始布局投資，以創造被動收入，降低對財務的不安全感。

富達投信董事長李少傑表示，近年來富達看到全球女性力量不斷提升，但仍面臨包括收入差距、或因照顧家庭而中斷職場等挑戰，以致女性在達成經濟獨立或財務自主上更加困難。若再考慮到女性平均壽命較男性長，女性更應該趁年輕時就積極理財。

富達投信董事暨法人業務部門主管郭秀鳳表示，無論對女性或所有人而言，投資是有助增加收益和儲蓄的方式之一。有些人可能因為投資的潛在風險而卻步，但在通膨時代更需要進行投資，若從長遠角度規劃，持續性的投資反而有機會在市場波動中掌握契機，爭取穩定的長線回報。建議民眾掌握「YES」秘訣，趁年輕「Youth」及早訂下理財目標並開始進行理財和退休規劃，學習簡單且容易實行的方式「Easy way」，透過長期紀律的投資和儲蓄「regular Saving」，發揮時間和複合效益的累積，朝個人財務目標邁進，成就在經濟上變得更獨立。

若進一步分析「台灣女力自主大調查」，根據受訪者在人生自主的工作抉擇、生活自主的選擇權、經濟自主的財務權等進行分類，發現台灣女性主要展現三種樣貌：人生勝『力』組、剛好躺平組、成就解鎖組。

郭秀鳳針對台灣女力三大樣貌分別提出投資理財建議，「對於規劃和執行力強且重視長遠投資的人生勝「力」組，建議可採取趨勢主題投資法，選擇具有未來成長潛力的趨勢主題進行投資，例如科技創新、健康醫療、人口趨勢、氣候變遷等大趨勢，不僅較不受市場短期雜音的干擾，更有機會掌握長期的超額回報。對於追求穩定且懶人理財的剛好躺平組，建議可選擇多重資產類型產品，由專業經理人對股債等多重資產進行彈性調整配置，以提供最佳投資效率及風險防禦力。對於勇於嘗試但收入相對較不固定的成就解鎖組，建議投資收益類型的產品，亦即定期每月或每年可獲得股息或債息收益，創造穩定現金流的投資。