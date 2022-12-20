民眾黨新竹市長當選人高虹安助理費案被質疑為司法追殺，媒體人張禹宣今(20日)在臉書發文直批，在檢調兵分八路前，周刊就已先刊出串供等諸多指控，內容鉅細靡遺，百分之一百萬是檢調機構自己放出的。然後喊得震天價響，最後竟然查無實證，檢調活生生地把自己玩成網軍側翼，用「因為交保請回，罪證更加明確」來替自己的糗態開脫，令他質疑檢調如此糟蹋司法威信，到底是在辦案還是在幫媒體寫小說、寫腳本？

「比起辦案，檢調更擅長編劇。公開透明我們知道，偵查公開，透明至此還是前所未聞。」張禹宣直批，當檢調機構已經全面淪為替政治服膺的打手，司法信任度只是個笑話。高虹安的案件，過去在檢調兵分八路前，周刊就已經先刊出串供、滅證、罪嫌重大、鐵證如山的諸多指控，別當全民是傻子，這些內容鉅細靡遺到毫不遮掩，百分之一百萬是檢調機構自己放出的，甚至也完全不避諱。

張禹宣質疑，然後呢？喊得震天價響，最後竟然查無實證，李忠庭甚至無保請回，高虹安也做做樣子60萬元交保，講白了就是沒證據。堂堂檢調機構，違背偵查不公開透過媒體把人描繪的無惡不赦、製造輿論，結果真的辦起案卻又查無實證丟了大臉，請問先前放話周刊的內容，算不算造謠？算不算假新聞？為了政治目的，「檢調活生生地把自己玩成網軍側翼」，匿名、放話、造謠完全如出一轍。

他強調，可笑的是，丟了一次臉後，辦案沒本事、造謠第一名的檢調，索性繼續寫故事、編劇情，開始繼續妖魔化高虹安。連挑戰全民智商的描述都出籠，「因為交保請回，罪證更加明確」來替自己的糗態開脫，交保請回就代表＝查無具體證據＝辦案不力，檢調甚至連送法院聲請羈押都不敢，聲稱「罪證明確」卻不辦？搞清楚這叫瀆職。

張禹宣還提到，檢調隨後開始瞎扯一堆什麼「檢方心證密碼」60萬＝重保＝高虹安心裡有數，高虹安吃素便當說出「便當好好吃唷，在哪訂的？」＝「心防」很強，助理怕被拍，讓專案小組啼笑皆非？慣老闆現行等等...

「檢調到底是在辦案還是在寫小說？還是在幫媒體寫腳本？」張禹宣諷刺，現實往往比幻想離奇，檢調荒唐的程度確實超出他的想像力，比起在北檢插黨旗，都無法比擬。如此糟蹋司法威信，把檢調機構透過政治力，玩成網軍側翼，真的是浪費人才。「如果這些人改當電影編劇，台灣的影視產業就有望了。」