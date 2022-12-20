台北科技大學工業與科技管理學系EMBA專班為落實社會企業責任，媒合中保物流、台北港區等10多家企業贊助，與在地服務身障生的樂山教養院，和專為獨老服務的華山基金會等社福團隊合作，18日舉辦第一屆「珍珠心關懷情」慈善表演會暨Fun樂盃樂樂棒球錦標賽，老中青接力展現才藝演出，場面相當溫馨。

活動中邀請八里區農會提供青少年與兒童精采的舞蹈表演及家政班麵包義賣，大埤頂社區發展協會表演長青薩克斯風，大崁里社區關懷據點則表演舞蹈與太鼓，新北市議員鄭宇恩、陳偉杰和立委洪孟楷助理也親赴現場共襄盛舉。

居中媒合的八里區衛生所護理長林宜洵表示，自己在北科大工業與科技管理學系EMBA專班進修時，有鑒於自己在地服務多年，因此結識許多慈善團體和公益企業，所以向師長報告想結合社福團體與企業共同舉辦公益活動。

她說，獲得師長及校方的支持後，隨即與同學著手串連中保、台北港埠通商、東立物流、長風國際、政陽貨櫃貨運、福海輪胎及順芳等台北港區企業，以及八里區工商會及守創投資等產業，與在地國中、小等產官學串聯合作，並委由在地樂樂棒球賽事一起承辦，另外有還有一靜製作、三皇生物科技、電電租及繁星珠寶等企業贊助。

北科大管理學院院長邱垂昱和工管系教授應國卿表示，EMBA專班的學生都是在企業界優秀的經理人，因此透過企業倫理與社會責任的課程，以永續概念實踐社會企業責任。這次在林宜洵的發起下，同學全力響應，各運用在自身企業的影響力，一起成就第一屆珍珠心關懷情活動，希望能永續辦下去，健康永續、關懷永續。