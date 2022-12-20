一名女網友大學畢業後出社會工作，男友在家中鋼鐵廠幫忙，她則在科技公司上班，男友母親一直催促2人結婚想抱孫，某次家中保險套用完，男友說不用戴「快到了會先拿出來」，沒想到男友僅1分鐘就射精，她根本來不及反應，2人為此大吵，男友向她坦承是母親指使的，目的就是希望她快懷孕。

該女網友在Dcard發文，她與大學男友交往3年，畢業後她在科技公司上班月薪5萬，男友在家中鋼鐵工廠工作月薪3萬，男友母親則不斷催促他們結婚說想抱孫，但她說剛畢業那麼快結婚，她會害怕，且男友現在是月光族，她每個月還要借錢給對方，日前他們發生關係時，她發現保險套沒了，男友說不用戴，「快到了會先拿出來」，她認為以前男友都很持久，因此答應了。

該女網友說，沒想到那次男友「不到一分鐘就忍不住弄在裡面」，她根本來不及推開對方，她事後擔心懷孕，男友不斷道歉說因最近太常喝酒應酬才會這樣，又說「真的懷孕沒差我家養得起，不用怕啦」，她當下暴怒說真的沒準備好懷孕，後來買事後藥吃，不舒服好幾天後，男友才想向她坦承全是男友媽媽指使的，對方要男友趁她不注意「弄在裡面讓我懷孕」。

其他網友留言「這男的根本蝦王，沒能力養孩子還敢亂生，難不成以後家裡缺錢還要哭著跟他媽要嗎」、「他媽完全沒在尊重妳，就是把妳當生育機器而已」、「你從ATM變成ATM+生產機器了」、「一輩子要被毀掉了，幫默哀」。