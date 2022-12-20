為配合中央政府推動國土計畫新制，新北市地政局自12月1日起，進行國土功能分區圖草案公開展覽，並且在新北市舉行多場公聽會，徵詢民眾意見。平溪青農謝昶志表示，雖然新北市地政局強調原本合法農業使用的土地，在劃歸國土保育地區後仍可保障既有合法農作使用，但卻與現行法規相抵觸，擔心未來權益受損，他認為，應將現行合法使用中的農牧用地，劃歸農業發展區，確保民眾權益。

新北市地政局日前發布新聞稿表示，為因應114年4月30日區域計畫制度將轉軌至國土計畫制度，各縣市政府都依內政部「全國國土計畫」所訂國土功能分區劃設條件及各縣市國土計畫內容，並納入原已法定公告環境敏感地區後，辦理轄內土地國土功能分區劃設作業。地政局強調，農牧用地若未來劃設為國土保育地區，仍將保障既有合法農作使用。

但平溪青農謝昶志認為，依現行中央《國土計畫法》及相關法令，若土地劃設為「國土保育地區第1類」，則必須「維護自然環境狀態，並禁止或限制其他使用」。因此，若民眾進行農作的土地若遭劃為保育土地，即使依內政部尚在研議之國土土地使用管制規則及容許使用項目表（草案），強調將保障原本合法使用，但因為與其母法相抵觸，民眾的權益將受到嚴重的損害。

謝昶志強調，以平溪為例，預計有八到九成的農牧用地，將可能被劃為保育土地，若依現行的法令，等於民眾的私有土地將從合法經營農業變成非法，導致無法繼續經營。那麼政府乾脆把這些農地徵收為國有，進行生態保育即可。

新北市平溪區長曾繁盛指出，這涉及到民眾的權益，但目前這項仍在公聽會的階段，民眾當然可以充分表達自己的想法與擔憂，以提供政府相關實施的考量。他認為，這項國土使用管制是全國性議題，站在地方政府的立場，會盡力確保民眾的權益不致受損。