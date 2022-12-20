《我的牙想你》周予天（左）、張豐豪飾演「郝畑CP」發展備受期待。（結果娛樂提供）

由吳岳擎、余晉、周予天、張豐豪、黃瀞怡（小薰）、許孟哲、金在勳、鄭湋曄、虹茜、鄭心慈等人主演的當紅BL劇《我的牙想你》，本週五將播出最終回，卻遭不肖盜版非法上架。製作團隊20日發出聲明，「針對外流，正式最終回將提前至12／20(二) PM18：00於合法平台上架。」

《我的牙想你》由WBL系列影集主創團隊再度聯手打造，播出後獲得全球觀眾迴響。本週五即將播出最終回之際，竟遭不肖盜版非法上架。團隊除對此深感遺憾，除發表聲明宣布最終回提前上架，並懇請觀眾以行動支持正版、支持台劇、支持劇組及演員的付出與用心，勿點不明連結，不看盜版、不要散佈。團隊也呼籲媒體同業共同打擊盜版，「不提前暴雷結局、不引用盜版畫面。《我的牙想你》正式最終回需要大家的守護。」

《我的牙想你》官方平台：LINE TV、CATCHPLAY＋、WeTV、日本 Rakuten TV、Video Market、韓國 Watcha、Rakuten Viki 歐美、GagaOOLala 東南亞。