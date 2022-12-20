綠營側翼粉絲專頁「無良公關公司」在九合一選前造謠，指控國民黨台北市議員徐巧芯等人主導偷拍民進黨籍台北市長候選人陳時中，被對方告上法院。徐18日在臉書高調宣布，正式殲滅「無良公關公司」粉絲專頁，然而媒體人黃揚明19日踢爆，該粉專不但沒被殲滅，還用新名字「台北台灣大小事」轉生。

徐巧芯日前發文稱，2022/12/18 正式殲滅「無良公關公司」粉絲頁，她還強調，自己跟該粉專緣分還沒結束，「山水有相逢」，法院還會再見面，並要該粉專記得，所做的事情不會因為逃避而停止被她追究。

然而徐巧芯的「殲滅宣言」貼出來沒多久，黃揚明就在臉書指出，「野火燒不盡，春風吹又生」，揭露「無良公關公司轉生術」。而從黃揚明貼的粉專經營截圖也可以看到，「無良公關公司」在2022年10月20日改名成「有良公關」，接著又在2022年11月30日改名為「台北台灣大小事」。

網友看到這則貼文後紛紛驚呼，「凡走過必留下無良」、「這麼快就轉生了」、「換個招牌繼續幹！」、「呼叫徐巧芯」、「很多縣市都需要care」、「剝雞太厲害了」。而最新情況「台北台灣大小事」再度關閉了，也讓黃揚明好奇，「不知下一次轉世會變成什麼？」