為提升志工、義交服務能量，達「警力有限，民力無窮」並發揮志工、義交協助維護治安、交通之功能，淡水警分局於今（20）日上午在淡水一信教育中心舉辦「111年度警察志工及義交在職教育訓練」，同時也藉由訓練機會頒發本年度獲內政部及新北市志願服務獎章（證書）的志工夥伴們，感謝他們平時的奉獻。

這次訓練授課內容以「犯罪預防宣導」、「增進交通專業知識及協勤技能」、「警察志工服務態度與技巧」為主軸，更邀請前新北市警察局副局長、新北市政府顧問溫枝發到場分享經驗，希望透過不同團體任務特性，給予適度的勤務指導及互信合作，藉以發揮打擊犯罪、維護交通及為民服務的整體效能，強化營造優良社區治安的執行力。

溫枝發表示，雖然自己已在今年6月退休，但一直關心警政治安工作，其中最讓他印象深刻的就是淡水分局破獲的「台版柬埔寨」詐騙集團救出數10名被害人案件，但「治安無永遠的勝利，只有不斷的努力」，單靠警力是不夠的，要靠全體市民秉持共同維護治安之共識。

他說，義交是警察貼心的夥伴，志工是警察與民眾間最好的橋梁與潤滑劑，希望志工及義交隊員能做為警察手眼的延長，協助發掘轄區治安死角，提升警察服務品質與效能，希望警民未來能持續攜手，為新北市的治安、交通努力再創佳績。

淡水警分局長黃南山表示，分局能夠成功破獲詐騙集團並救出被害人，靠的是派出所員警積極熱心及高度敏感度，僅僅藉由一個看似單純的失蹤人口案件通報，就成功瓦解組織分工細膩的詐騙集團，期許志工及義交夥伴們，一個小小的關心及簡單的問候，可能產生有如蝴蝶效應一般，產生意想不到的重大影響。