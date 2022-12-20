俄烏戰火擾亂全球能源市場，美國總統拜登今年3月底宣布空前規模的戰備儲油（SPR）釋出計畫，達1.8億桶SPR，根據外媒披露，拜登政府今年透過出售戰備儲油，已經獲得約40億美元（折合新台幣約1238億）的收入。

華爾街日報報導，2022年全球能源市場動盪，最大的贏家或許出乎意料，也就是美國。報導指出，為抑制戰爭導致的油價高攀，拜登政府3月宣布釋出1.8億桶SPR，出售均價落在每桶96.25美元，遠高於市價74.29美元，也就是說美國帳面獲利近40億美元。

下個月交付的西德州中質原油價格較戰時高峰跌約40%，反映人們對大陸疫情封控並需求疲弱的擔憂。

市場上有聲音質疑拜登政府3月釋出SPR的決定，批評此舉是對市場前所未有的干預。隨著SPR售價和原油期貨價差擴大，一些分析師和投資人開始呼籲回補戰備儲油。

美國能源部16日宣布，將購買300萬桶明年2月交付的原油以回補戰備儲油，透過公開招標方式，各公司提出報價，且是以固定價格供應。截至前一周，SPR庫存僅約3.82億桶，但拜登政府似乎並不急於回補，能源部官員稱，目前的庫存仍足以承受供應衝擊。

一名能源部官員指出，美國可能需要耗時數月，甚至數年之久，才能回補從SPR提取的庫存。

目前尚未清楚美國將購買多少石油，美國能源部石油儲備辦公室副主任麥金泰爾（Douglas MacIntyre）透露，能源部正在評估需要多少石油，以應對各種情況的供應鏈衝擊。

本月麥金泰爾出席參議院能源委員會聽證時，他要求取消或暫停原定2024年至2027年的SPR出售，這原本是為美國國衛院等機構、項目籌資，如果取消釋出計畫，希望在公開市場購買6000萬桶原油。此外，他還強調「幸運的是，我們賣在高點」。