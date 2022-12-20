曾子余探訪社福中心。（TVBS提供）

TVBS《食尚玩家》推出「看見愛無限」特別企劃，由主持人曾子余帶領觀眾來到擁有獨特歷史文化底蘊與自然生態的金門，然而基礎建設與醫療資源的不足，持續影響著居民生活品質，在訪談中讓曾子余一度淚灑金門。

此趟探訪最重要莫過於參訪「金門縣早期療育聯合服務中心」，在和治療師怡婷與「慢飛天使小瑜」媽媽訪談中，曾子余理解到讓孩子們自由自在地奔跑，或許是每個爸媽心中最簡單的夢想，在金門卻有一群必須不斷挑戰自我，才能慢慢期待總有一天能自由飛翔的孩子。曾子余原以為會聽到各式各樣的夢想與期待，卻聽見小瑜媽媽說出「我只希望有一天他可以自己走路」如此簡單卻偉大的願望，也讓曾子余感動落淚，反被堅強樂觀的小瑜媽媽安慰。

在戰地秘境中蘊藏著閩式人文聚落、軍事堡壘等戰役風光遺址，儘管小三通以及國內首座最具挑戰性的海上橋梁「金門大橋」開通，使金門具有無窮發展潛力，在醫療資源上始終讓金門家庭深感擔憂，早療中心組長雅雯表示：「儘管金門小兒神經科現在已有其他醫院的醫師來支援，在長期性與穩定性仍讓家長們擔心。」台灣到金門只需要一個小時的距離，而這一小時的距離卻隔閡了莫大的醫療資源，這群可愛的慢飛天使們仍在慢慢努力、等待，曾子余被慢飛天使的笑容渲染且深受感動表示：「只要多一點同理心和愛心，一人一點力，愛就大無限！讓我們撕掉遲緩兒的標籤，一起成為他們的翅膀。」