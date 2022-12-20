上周央行跟進美國，宣布升息半碼後，中華郵政公司20日公布存款利率調整。其中，影響層面廣泛的青年安心成家購屋優惠貸款「青安貸款」以及全國公教員工房屋貸款「築巢優利貸」最新利率出爐。青安貸款一段式突破2％大關，達2.025％，但因有減碼措施，減碼後為1.9％、築巢優利貸則拉高至1.935％。

但因台灣明年仍有升息可能，若再升息半碼，青安貸款、築巢優利貸都將宣告跟1字頭說再見，利率將突破2％，進入2字頭。

公教員工房屋貸款「築巢優利貸」，最新利率為1.935％，足額反應半碼，也是一般民眾可以拿到房貸的最低「地板價」。

由於青安貸款利率調高後，貸款戶負擔會加重，但財政部宣布，為兼顧中央銀行升息之貨幣政策目標及減輕民眾房貸款資金壓力，因此財政部協調各公股銀行，青安貸款基準利率維持減半碼調升至今年底止，因此基準利率自今年3月23日起至年底止，減少調升0.125個百分點，也就是半碼，相關成本由公股銀行自行吸收，以持續協助民眾購屋安家，但在特定期間轉貸之借款人不適用。

不過，青安貸款目前僅辦理至今年底，明年是否延續辦理及是否延續減碼半碼措施仍待公布，但據悉，行政院朝續辦、續減碼辦理方向，最快本周宣布，最慢年底前宣布。

青安貸款一段式機動利率最新為2.025％，二段式機動利率前2年為1.815％，第3年起為2.115％。減碼後的利率則為一段式機動利率最新為1.9％，二段式機動利率前2年為1.69％，第3年起為1.99％。