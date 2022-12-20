由表演工作坊與國家兩廳院共同主辦的年度大戲《如夢之夢》將於今年12月27日起於台北國家戲劇院演出；全劇工作人員20日在導演賴聲川的帶領下，持續在位於新北市汐止的工作室進行排練。在地上標明舞台的方位下，演員與幕後工作人員在想像中的360度「環形劇場」舞台中，不時看見演員走在圍著觀眾席的環形劇場漫步，再串接於舞台四周上演的一幕幕戲劇。希望以最佳狀況在下周進入表演場－地國家劇院，屆時環形舞台將完工實體呈現。
《如夢之夢》主題環繞著生命的追尋及人生帶來的重複生命模式，故事從台北開始，劇中的5號病人就是在台北的醫院裡，故事穿越民國初年、現代，穿越了台北、巴黎、上海、北京、諾曼第等，人物包括剛從醫學院畢業的醫生、住在巴黎的寂寞女人、獨居上海的老太太、老太太年輕時所遇見的法國外交官等。最後回到台北演出整齣戲像一次龐大的旅行，從主角的生命末端開始，從20世紀末到20世紀初，從亞洲到歐洲，從生到死，從痛苦到解脫的可能性。
由表演工作坊藝術總監賴聲川編導的《如夢之夢》，自2005年正式於台北國家戲劇院演出後，時隔17年再度回到台北國家戲劇院。賴聲川帶領包含莫子儀、蕭艾、屈中恆、簡嫚書、徐堰鈴、樊光耀、張本渝等30位演員以近8小時的環繞式演出，聯合演繹上百個角色，被譽為這個時代最重要的舞台作品之一，主要觀眾席被放置在舞台（蓮花池）的中央，演員環繞著蓮花池演出，觀眾可以在賴聲川精心創造的360度「環形劇場」中，緊跟著劇中人的回憶，進入一層層的生命回顧。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。