大陸廣西省欽州市有1名男子，為了要讓在醫院工作的準媳婦成為正式醫生，於是找上前同事的幫忙喬，沒想到，前同事謊稱自己和醫院副院長很熟，先是向他索取了30萬元，再因為要給「關係費」，前後共拿了516萬，但最後他發現準媳婦還是沒成為正式醫生，才發現自己受騙，便報警處理，當地警方事後也逮捕到詐騙的前同事。

綜合陸媒報導，廣西省欽州市1名劉姓男子請前同事潘姓男子幫忙準媳婦在醫院的工作，希望能讓準媳婦在成為醫院的編制內正式醫生，潘男答應幫忙竟謊稱自己與醫院副院長熟識，要弄進去不難，之後，他便給了潘男7萬元（約新台幣30萬元），然後又繳了關係費等，一共給了117.2萬（約新台幣516萬元）。

豈料，劉男準媳婦醫院正式醫生的工作沒有著落，他才驚覺受騙報警，當地警方也在30個小時後抓到詐騙的前同事潘男，潘男也依法被強制拘留，此案見警方正進一步釐清中。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「一輩子的工資也沒這麼多」、「這公婆家也太好了吧」、「騙了活該，旁門左道，就當給廣大網友當教訓」、「醫生也能買進去的話，也太危險了吧」、「正式醫生都是拿來考的，你要用買的想想都知道有問題」、「這婆家有錢疼妳，真不錯啊」。