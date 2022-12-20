檢方今(20日)針對苗栗縣長當選人鍾東錦提起當選無效之訴，稍早鍾東錦回應，涉嫌為候選人買票的陳男與自己並無實際往來，將會蒐證向監察院檢舉表達抗議。鍾東錦隨後在臉書直言：「縣務交接在即，為實踐對苗栗縣民的承諾，請容我不與苗檢共同演出這場荒腔走板的司法鬧劇。」並說他坦然面對，相信人民的判斷與智慧，最後更說出重話質疑：「司法，還是私法？法律不應服務於少數政黨，期望苗檢能有對自己職務的基本認知與尊重。」

今年九合一選舉期間，苗栗陳姓男子身兼縣長候選人鍾東錦及大湖鄉鄉長候選人傅松琳的大湖聯合競選總部主委，陳男涉嫌與丘姓女子、林姓男子，以現金為鍾、傅及另外2名大湖鄉民代表候選人，和傅姓大湖村長候選人賄選。苗栗地檢署調查後，依違反選罷法將涉嫌為5名候選人買票的陳等3人起訴，而今檢方也針對鍾東錦提起當選無效之訴，稍早鍾東錦回應，陳男與自己並無實際往來，將會蒐證向監察院檢舉表達抗議。

「縣務交接在即，為實踐對苗栗縣民的承諾，請容我不與苗檢共同演出這場荒腔走板的司法鬧劇。」鍾東錦在臉書發文表示，距離就職日還有四天，他重視的是如何階段性的實踐個人選舉政見，對於苗檢今天的突襲式起訴，他坦然面對，亦相信人民的判斷與智慧，也相信歷史，會為今天的事件做出公正的判決。

鍾東錦說，一早八點他便與徐耀昌縣長一同參與縣務會議，這是在他當選後第一次以繼任者的身分與會，為了能更快的融入到縣政運作的節奏，他起了個大早仔細地整理問題，並在會務過程中，勤作筆記，期望盡可能地縮短縣政磨合期，早一天上手，就能早一天把人民的囑託放入到政策裡。

鍾東錦強調，縱然今天他又成為了新聞焦點，但因為已經歷經過選戰的考驗，美琦與可可，如今也都能以平常心面對。作為一個政治人物最難忍受的，就是站在司法高牆之前，心疼家人為他不捨，不忍長輩為他操心，選戰已經結束，為什麼還要流淚？台灣在歷次選舉中所受到的傷害，還要累積多少年？

鍾東錦直言「司法，還是私法？人民有免於恐懼的自由。不僅政黨要輪替，司法也要改革，法律不應服務於少數政黨，期望苗檢能有對自己職務的基本認知與尊重。」並在文末附上一句：苗栗願景，前程似錦，您好，我是鍾東錦。