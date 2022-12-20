就醫交通補助＋安全承載服務＋疏通偏鄉癌友醫哩路＝安心就醫邁向康復。左起小薰黃瀞怡、富邦人壽公關廣宣部部長 陳姿瑛部長、中華顧問工程司董事長 周永暉、衛生福利部 護理及健康照護司蔡誾誾副司長、台灣癌症基金會執行長賴基銘教授。（台灣癌症基金會提供）

根據衛生福利部統計處107年最新統計數字癌症登記資料顯示，台灣癌症發生年齡中位數為64歲，且癌症的發生率從60歲之後即大幅提升，60歲以上佔總發生人數高達六成。癌症是必須高頻率穩定治療的疾病，對於正在接受化學治療或放射線治療之癌友，常常需要每週甚至每天往返醫院，而偏鄉長者面對密集的治療，身體已是一大負擔，更需接受長時間且不方便的就醫車程，更是讓他們求生的一哩路雪上加霜。

台灣癌症基金會長期關注偏鄉癌友就醫狀況，在富邦人壽連續5年企業資源挹注之下，協助逾1700名偏鄉銀髮癌友順利就醫。今年擴大服務範疇，攜手富邦人壽與中華顧問工程跨界合作，建立「銀髮癌友偏鄉交通媒合平台」，以台東地區作為首發地區，於2022年10月起上線營運，提供偏鄉癌友更實質的交通服務。

今年邀請金鐘得主小薰-黃瀞怡擔任守護大使，透過小薰過往居住桃園仙島的成長背景與母親為癌症患者的照顧者經驗，實地走訪偏鄉拍攝紀錄片，呼籲全民關注偏鄉癌友就醫可近性議題，喚起社會大眾力量共同響應。

交通不便讓偏鄉癌友身心俱疲 7成萌生中斷治療的念頭

台灣癌症基金會賴基銘執行長表示，癌症屬高齡化的疾病，發生年齡中位數為64歲，癌症是需高頻率回診的疾病，癌症若在確診3個月後及時治療，1年內死亡率為18％，未接受正規治療，1年內死亡率將成長3倍達55％，如能持續治療，可以穩定控制病情甚至治癒。但對偏鄉的銀髮癌友而言，就醫交通的環境艱困，往往會造成中斷治療。

偏鄉交通不便恐讓癌友萌生中斷治療念頭，根據台灣癌症基金會2019年調查，探究癌友就醫可近性之困境，結果顯示：銀髮癌友比例高、就醫往返時間成本高、獨自就醫比例高，為偏鄉地區普遍常見的「三高」現象。逾7成癌症病友曾因居住地交通不便而萌生放棄治療的念頭，就醫路的艱辛竟比療程副作用更難忍受，這是住在都會居民往往很難想像的不便。據統計有5成以上偏鄉地區癌友，前往醫院接受治療至少需要花費4小時車程；尤其是東部及南部地區幅員較廣，大眾交通運輸不便，醫療院所比例又低，使得偏鄉地區的癌友在治療路上，需要花費更多的時間與金錢成本。

偏鄉公共運輸佔比低 銀髮癌友經常暴露在不安全的就醫環境

「居住在台東縣金峰鄉深山工寮中的陳伯伯，每次下山治療都需先委託鄰居或親友協助接送下山，再到鎮上的臨海公車亭，迎面吹著海風等待轉乘班次一天兩班的公車前往醫院就醫，一步都不敢離開，深怕公車就錯過了……」

金鐘得主小薰-黃瀞怡今年受邀擔任偏鄉守護大使，透過小薰過往居住桃園仙島的成長背景與母親為癌症患者的照顧者經驗，一同實地走訪偏鄉拍攝陳伯伯就醫的實際狀況，小薰感慨地說到「特地拉拔到台東拍攝推廣影片，要抵達到他家，要先經過蜿蜒、曲折的山路，先將車停在山坡下，再爬過一個陡坡後才會抵達到陳伯伯的家，沒想到他們的抗癌路是如此艱辛又漫長。陪著伯伯下山就醫吹著海風等那班次極少的公車，心想著要怎麼一個人走過這條抗癌之路。但不希望要因為這樣，就讓偏鄉癌友因而害怕且抗拒就醫。」這也讓小薰想起小時候，還居住在仙島上，當時爸爸突然闌尾炎，就看到媽媽一個人扛著爸爸下山、媽媽開船、爸爸躺在船上。只記得抵達到渡船頭時，一集流星花園也播完了！再從渡船頭到醫院又花了最少半小時。所以小薰能理解偏鄉癌友們，因為距離跟車程疲累而拒絕就醫的心情。

創新運輸服務：就醫交通媒合平台上線 助偏鄉癌友「醫」臂之力

安全道路＋乘載服務＋家庭支持＝安心就醫

長年致力於健康促進與高齡弱勢關懷的富邦人壽，連續7年與台灣癌症基金會合作，自2015年共同攜手推動「全民練5功」專案，獲得國健署重視與肯定，列為國人防癌的推廣重點衛教宣導。富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，在合作過程中，我們了解到偏鄉交通的不便會大大影響癌友治療意願，故從預防角度，轉為聚焦於實質解決偏鄉銀髮癌友的就醫困境，2017年起與台灣癌症基金會合作推出「銀髮偏鄉 就醫無礙」交通補助計畫，並發揮社會影響力，號召大眾關注偏鄉癌友就醫可近性議題。推行至今已累積幫助逾1700名偏鄉癌友，今年持續攜手基金會推動偏鄉銀髮癌友關懷。

為更貼近偏鄉癌友的就醫需求，台癌自2022年10月起，除了提供偏鄉就醫交通補助金，更連結財團法人中華顧問工程司的資源，啟動「偏鄉多元移動交通媒合平台」，結合在地多元車輛實體運輸載送。中華顧問工程司周永暉董事長表示，作為交通公益法人，多年來關注偏鄉移動服務議題，認知到交通運輸對偏遠地區的宜居性扮演著關鍵的功能，為影響地區生活品質的重要因素，便利與負擔得起的交通運輸是偏遠地區經濟成長的重要動力。特別是隨著科技的進步，人工智慧、大數據、物聯網等新技術的發展，對於偏鄉運輸應該有更智慧與更創新的作為。科技成果應該全民共享，透過交通建設與智慧科技的整合，有移動需求者都可享有行的權利，讓交通成為偏鄉民眾提升生活品質的重要建設。

台癌致力關心偏鄉癌友就醫問題，在富邦人壽多年來發揮企業社會責任的挹注下，以及跨單位與中華顧問工程司異業結盟，建立偏鄉癌友交通媒合平台，使偏鄉癌友能安心就醫。並且期待能繼續發揮拋磚引玉的效果，透過守護大使小薰-黃瀞怡的影響力，一同呼籲全民關注偏鄉癌友就醫可近性議題，號召社會大眾力量共同響應，一起幫助更多銀髮癌友，走出治療的交通困境，穩定就醫，讓他們康復的「醫」哩路不再遙遠。

請上台癌官網或「銀髮偏鄉 就醫無礙」活動網站，跟著小薰一起幫助偏鄉癌友就醫的一哩路。