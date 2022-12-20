黑色米奇林現蹤！一名網友在路上發現一名女騎士騎機車「載2顆輪胎」，一顆輪胎套在坐墊，一顆則是套在身上，加上衣服也是全身黑，讓網友笑說「四輪傳動，黑色米奇林現身」，其他網友也說「自帶緩衝」、「兩輪的車，四輪的霸氣」、「太狠了這女人，出門還不忘帶呼拉圈運動」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，1名女子騎機車「載著2個輪胎」，但載運的方式相當奇特，竟是一個輪胎套在座墊上，女子坐進中央孔洞內，而令一個輪胎則是直接「套在身上」，而女子剛好全身穿著黑色，幾乎與2個輪胎合為一體，原PO拍下照片笑說「所謂的四輪傳動，黑色米奇林現身」。

網友在路上發現一名女騎士騎機車「載2顆輪胎」，一顆輪胎套在坐墊，一顆則是套在身上，加上衣服也是全身黑，網友笑說「四輪傳動，黑色米奇林現身」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「不是肉包鐵，而且四輪，可以上國道」、「自帶緩衝」、「黑化版本超強」、「兩輪的車，四輪的霸氣」、「這如果摔車搞不好還能當緩衝（並沒有」、「很久以前，我騎檔車自備輪胎要去車行換胎，也是這樣背著輪胎騎去車行」、「太狠了這女人，出門還不忘帶呼拉圈運動」、「這才是正港米其林」、「車禍翻車，她會滾很遠」、「突然想套圈圈」、「我只有看到碰碰車阿」、「台灣摩托車真的什麼都能載，真厲害」。