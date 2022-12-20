第一金控旗下第一金投信成為首家投入私募股權的公股投信。第一金投信旗下子公司第一金私募股權公司於11月核准設立，積極響應政府政策，將參與台南市政府推動沙崙科學城智慧能源管理系統BOT案，初步預計將投資1.4億元，並與睿禾控股、宏碁集團組成團隊參與興建管理。

第一金投信總經理廖文偉、第一金私募股權公司投資長馬志豪20日出席台南市政府招商記者會。廖文偉指出，這次子公司第一金私募股權公司規劃參與該項BOT案，是第一個由投信私募股權基金參與的促參案，也是第一個公股金控由被動的銀行放款融資BOT轉為主動的股權投資，同時也是公股私募股權基金投入地方公共建設案，這還是一樁追求淨零具備綠能、智能基礎建設，符合ESG精神的BOT案。

第一金投信子公司第一金私募股權公司已與擁有太陽能與能源管理專業的睿禾控股簽訂合作意向書，將與掌握資訊大數據專業的宏碁集團組成團隊參與興建管理。第一金投信響應財政部政策，結合產業界、學界及民間力量，參與促參案件，藉以推動地方建設、國家建設，擁有更多元的投資、融資管道。

第一金私募股權公司預計將在明年成立首檔私募股權基金，並投資此次的沙崙科學城智慧能源管理系統BOT案，私募股權基金規模預計將達15億元。

第一金私募股權公司指出，這次的BOT合作案也將成為國內私募股權基金參與促參案合作模式的領頭羊，未來有機會複製園區成功模式，將綠能科學城及產業園區推展至全台各園區，同時也是推動公股資源，藉由私募股權基金與民間合作注入政府及地方建設，強化國家政府建設發展。

「沙崙智慧綠能科學城」是「前瞻基礎建設計畫：綠能建設」中選定作為研發基地與示範場域，第一金私募股權參與這次的BOT合作案，也希望協助落實第一金投信落實推動ESG永續投資精神，沙崙科學城智慧能源管理系統BOT案推動，再生能源及建設智慧電網，加速推動節能、創能、儲能及智慧系統整合之能源轉型園區，目標在達到2050淨零轉型，強化節能減碳、電網軔性，迎接低碳、淨零的新能源時代。