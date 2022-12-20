澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今（20）日起訪問中國大陸，外界關注，若會談提及中國對澳出口產品加徵關稅問題時，中方會如何回應澳方要求？大陸外交部對此表示，雙方可以就共同關心的問題交換意見，並說希望推動中澳關係重回健康穩定發展軌道。

大陸外交部發言人毛寧今日主持例行記者會，有記者提問，澳洲一直以來要求中國取消對澳洲出口產品加徵的關稅，澳洲外長訪中期間，如果會談中談到了這個問題，中方會如何回應澳方要求？

毛寧回應稱，大家都很關心澳洲外長訪華的情況，中方希望澳方秉持相互尊重的精神，本著求同存異的態度，同中方相向而行，推動中澳全面戰略夥伴關係重回健康穩定發展軌道。

毛寧也指出：「我想中澳雙方可以就共同關心的問題交換意見，對於這次訪問的情況，我們會及時發布消息，請保持關注。」

中國和澳洲的關係隨著一連串政治紛爭變得緊張，中國從2020年開始，針對澳洲不同進口貨物加徵關稅、徵收保證金等懲罰性措施，品項涉及大麥、牛肉、煤炭、棉花及葡萄酒等。