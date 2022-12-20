日本資深女星秋竹城曾出演《令人討厭的松子的一生》、《東京小屋的回憶》等電影，在綜藝節目《日本妙國民》裡也有亮眼表現，不過她2020年突消失螢光幕前，直到現在才知道，她15日因大腸癌病逝，享壽75歲。
秋竹城經紀公司透露，她2年前就罹患大腸癌，但她想以健康有活力的形象，出現在大眾面前，因此她沒有對外公布病情，持續進行治療，未料在今年秋天病況急轉直下，最終不敵病魔，於15日辭世。
秋竹城原本是以舞者身分出道，1977年轉型演員，以電影《楢山節考》奠定女演員地位，曾出演過不少電影和電視劇，參與過《令人討厭的松子的一生》、《東京小屋的回憶》、《無家可歸的小孩2》等知名作品，。
除此之外，她也跨足綜藝界，憑著開朗不做作的個性和獨特的山形腔，活躍於《日本妙國民》和《體能爆發中》等綜藝節目，不過她在2020年後，就消失在螢光幕前，如今近況曝光竟是離世消息，讓外界都相當震驚與不捨。
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