紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Mehgan) 重磅推出後獲得意想不到的高收視，全球掀起愛看又愛罵的氛圍，引頸期盼宮鬥後續發展。消息人士透露，王室成員表現低調是為了避免被當成「報復」，至今沒有人正面回擊，反倒是威爾斯王妃凱特向來最支持她的舅舅加里(Gary Goldsmith)說話了，認為必須有人站出來支持心愛的姪女。

「起初我還有點著迷，但看完最後三集感覺有點骯髒下流…」，據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，威廉和凱特可能已明確表明不會觀看這部紀錄片，更不用妄想他們能給出甚麼回應，這幾天一如往常、馬不停蹄出席活動，不過加里就像世界各地的觀眾一樣，無法抗拒這部鬧劇。他心疼寶貝姪女凱特被傷的很重，稱威爾斯夫婦其實很愛哈利，也很想念他，儘管這是顆破壞力十足的炸彈，他們還是一家人，仍希望哈梅能回歸。

If I was Gary Goldsmith I wouldn't use the word 'wounded' so liberally.

In 2017, he appeared at Westminster Magistrates' Court and admitted one count of assault by beating his now ex-wife Luan.

He punched her in the face so hard she fell to the ground.https://t.co/0C42AC789s — Lorraine King (@lorrainemking) December 17, 2022

他認為，梅根在這系列強化了自身堅強、獨立、熱心、勇敢的自由鬥士，她與王子不顧一切逃離鍍金的籠子，刻意放大童話中的愛情故事，而凱特則是那位心甘情願，隨夫成為王室妻子該有的模型。這行為非常自私又不合理，尤其知道哥嫂無力反抗。

「身為她的舅舅我可以告訴你，這種冷漠的凱特簡直荒唐」，稱她是人美心也美的女孩，心胸開闊又熱情大方，一樣喜歡擁抱他人，巴不得那兩兄弟盡快重修舊好，這在菲利普親王的葬禮上顯而易見；硬要比較妯娌兩人的不同，很肯定的是，梅根忌妒凱特，因為她讓一切看起來毫不費力，實際也是如此，凱特很努力也非常勝任這份工作，她和夫婿是最佳拍檔。