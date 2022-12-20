紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Mehgan) 重磅推出後獲得意想不到的高收視，全球掀起愛看又愛罵的氛圍，引頸期盼宮鬥後續發展。消息人士透露，王室成員表現低調是為了避免被當成「報復」，至今沒有人正面回擊，反倒是威爾斯王妃凱特向來最支持她的舅舅加里(Gary Goldsmith)說話了，認為必須有人站出來支持心愛的姪女。
「起初我還有點著迷，但看完最後三集感覺有點骯髒下流…」，據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，威廉和凱特可能已明確表明不會觀看這部紀錄片，更不用妄想他們能給出甚麼回應，這幾天一如往常、馬不停蹄出席活動，不過加里就像世界各地的觀眾一樣，無法抗拒這部鬧劇。他心疼寶貝姪女凱特被傷的很重，稱威爾斯夫婦其實很愛哈利，也很想念他，儘管這是顆破壞力十足的炸彈，他們還是一家人，仍希望哈梅能回歸。
他認為，梅根在這系列強化了自身堅強、獨立、熱心、勇敢的自由鬥士，她與王子不顧一切逃離鍍金的籠子，刻意放大童話中的愛情故事，而凱特則是那位心甘情願，隨夫成為王室妻子該有的模型。這行為非常自私又不合理，尤其知道哥嫂無力反抗。
「身為她的舅舅我可以告訴你，這種冷漠的凱特簡直荒唐」，稱她是人美心也美的女孩，心胸開闊又熱情大方，一樣喜歡擁抱他人，巴不得那兩兄弟盡快重修舊好，這在菲利普親王的葬禮上顯而易見；硬要比較妯娌兩人的不同，很肯定的是，梅根忌妒凱特，因為她讓一切看起來毫不費力，實際也是如此，凱特很努力也非常勝任這份工作，她和夫婿是最佳拍檔。
文章來源：Watch out, Harry and Meghan! Here come Uncle Gary's truth bombs… In an exclusive interview, Kate's relative says the Duchess of Sussex is jealous of his niece because 'she makes it look effortless'
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