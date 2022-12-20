近期因助理費爭議而話題不斷的民眾黨籍新竹市長候選人高虹安，19日公布了小內閣人事名單，其中副市長將由高檢署檢察官蔡麗清出任，引發討論。而近日就有一份最新的網路民調顯示，有94％的民眾表示「贊成」由蔡麗清檢察官當新竹市副市長。對此，前立委沈富雄今（20）日就表示「高虹安好厲害」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》19日對於「高虹安邀請擅長打擊詐騙的蔡麗清檢察官當新竹市副市長」進行了網路民調，截至19日23時，已有1萬人進行投票，有76％的民眾表示「贊成」由蔡麗清檢察官當新竹市副市長、有3％的民眾表示「反對」由蔡麗清檢察官當新竹市副市長、有1％的民眾指出有「其他意見」、另有3％的民眾表示「沒意見」。

而沈富雄今日在網路節目《少康戰情室》中表示，高虹安自就職以來，找了蔡麗清檢察官當副市長，這讓沈富雄直呼「高虹安很厲害」，這段時間高虹安的表現他覺得是最好的，「因為大家說現在高虹安的案子是『小案大辦、不成比例』，挖很多陷阱給她跳，高虹安說『尊重司法，沒有意見』，好厲害，我從來沒有看過高虹安這麼穩」。

沈富雄更說，民調94％認為高虹安選檢察官當副市長是對的，代表民間的輿論已經把高虹安當市長，「應該要把民進黨多年來執政的秘寶通通挖出來，民調完全一面倒，這是民進黨最大的傷害」。沈富雄最後強調，「2024年大選，民進黨只有三面的反應，一種是跟蔡英文黏太緊，明顯英派的；再來是對官員太猙獰面目的；最後只有意識型態，沒有是非判斷的，這樣民進黨2024年的選舉，非常危險」。