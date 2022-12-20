37歲女藝人王心恬，早年以模特兒身份出道，走過不少時裝和精品珠寶秀，曾拍攝過許多歌手的MV，近年她努力經營副業，成為香氛品牌的老闆娘，最近更多了新身份，成為政大商學院的碩士班學生；日前她曬出一組泳裝照，大方展示纖細身材，大挖洞設計的泳裝非常火辣。

王心恬昨（20日）發文寫下，「潛水總不會穿競速泳衣了吧！聖誕樹我又來了，一年一次不缺席，在水中療癒了我1個月來的煩躁。」她在更衣室的鏡子前自拍，一頭長髮微濕，應是下水過了，素顏狀態皮膚仍然白皙，王心恬身上泳裝在胸口、腰側都有大面積挖空，露出纖細小蠻腰，隱約還能看見南半球的弧型，名模身材超火辣。照片曝光後網友留言：「意圖使人分心～」、「糖果這件泳衣好好看！」、「心恬這樣會讓人受不鳥（了）捏」、「怎麼這麼好看」、「辣翻了」、「超級名模無誤」、「女神好辣」。

王心恬喜歡潛水，近年她會到台中的室內深潛游泳池拍照留念，她也透露自己潛水一次就在水裡待了2個小時，去年她也曾在水底拍攝美照，只見潛水池內有一顆巨型聖誕樹，王心恬肩上披著聖誕紅小披肩，在水中和聖誕樹合照，畫面相當唯美。

王心恬近期在個人社群透露大學念的是數位多媒體3D動畫遊戲設計，之後轉當模特兒，後來又創作出書、創業，她坦承創業的過程很辛苦很累，但因為沒學習過經營管理，所以知道政大商學院碩士報考開放後，她很快報名、準備書審資料等等，最後順利考上，超強行動力讓不少人佩服。