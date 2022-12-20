今年前10個月價格被打到谷底的美國公債，近來持續反彈，反映出華爾街對通膨可望提早獲得控制的樂觀期待，但美債能否維持彈勢，仍受到聯準會政策動向的考驗。

在日銀奇襲下強勁反彈，美國10年期美債殖利率20日盤中報3.667％，雖遠高於去年底時的1.496％，但明顯自10月24日觸抵的今年高點4.231％回落。

要說美債痛苦時期結束，很多投資人與債券分析師還是不相信。他們認為就業市場緊俏依舊，通膨居高難下，即便美國經濟成長恐在未來12個月內由正轉負，Fed升息幅度可能高過目前市場預期。

不過整體而言，債券投資人更看好通膨降溫，對經濟前景憂心忡忡，因而對Fed還能猛踩油門升息存疑，這讓美債市場近幾周獲得提振。

利率衍生性商品報價顯示，投資人預期明年中之前，Fed會將基準利率由目前的4.25％-4.5％升到4.9％左右。然而之後經濟成長放緩、通膨急速降溫之下，貨幣政策由緊轉鬆，基準利率明年底前降至4.4％，2024年底前再滑落到3％。

Fed最新政策聲明卻顯示，明年底前終端利率預料落在5.1％，2024年底前僅降為4.1％。Fed的利率預估比市場預期還鷹，似乎會扯美債後腿，但Fed主席鮑爾在12月例會會後記者會上，暗示明年2月只升息1碼後，債券投資人的疑慮隨即消散重拾信心。

路博邁集團（Neuberger Berman）固定收益副投資長巴提亞（Ashok Bhatia）指出，隨著通膨率往下降，投資人焦點轉向對經濟衰退的擔憂，為了在這兩種威脅取得平衡，Fed接下來幾個月應會大大收斂升息力道。

Gabelli Funds投資組合經理拉涅利（Judy Raneri）預期，Fed將實現明年底前趨近5.1％目標利率的預估，押注未來幾個月2年期公債殖利率進一步走揚。