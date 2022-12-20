大陸公布「新十條」防疫鬆綁措施後，目前入境隔離「5＋3」（五天集中隔離＋三天居家隔離）已經名存實亡，變相實施「5＋0」。有在四川成都隔離的大陸居民今（20）日表示，酒店稱只需完成兩天隔離，若核酸檢測結果為陰性，即可解除隔離自行離開，進行三天居家隔離，即「2＋3」。

香港星島網報導，在英國留學的大陸人佩佩（化名）今天經香港飛往成都，落地後入住成都天府國際健康服務中心隔離。她表示，隔離中心只收了2天的房費，有工作人員對她說：「先收兩天的錢，聽說是22號（週四）可以走了」。同一批入住的部分旅客交了5天房費，當天也陸續收到3天房費的退款。

多個在成都隔離的網友也紛紛在社交媒體稱喜提「2＋3」，已經隔離超過兩天但不足5天的隔離人士當晚解除隔離。消息引來極大關注，有在山東青島隔離的網友向當地酒店工作人員詢問，對方表示：「只有成都今天開始實行2＋3。」在廣東隔離的人士也還沒收到「2＋3」的通知。

報導稱，隨著大陸放鬆防疫措施，外界也期待香港與大陸早日通關。有入住深圳隔離酒店的港人早前向記者展示「入境人員5＋3隔離政策最新解析」的相關通知，顯示「3天居家」全靠自覺，名存實亡。江蘇、雲南、廣西多地均有網友喜提「5＋0」，多個社區稱「現在沒人管你」。