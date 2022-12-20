女星熊熊（卓毓彤）是演藝圈著名「美胸女神」，外型亮眼加上個性爽朗不做作，成為各大節目的常客。近日，熊熊在節目透露生理期曾滴滴答答來半年，某次竟血崩到像流產，看了婦產科才發現長了超大的子宮肌瘤，但她沒有痛的感覺。

熊熊在節目《醫師好辣》表示從小婦科就不好，很容易尿道發炎等，長大後懂得保養才減少不舒服的次數，慶幸的事，她完全沒有女生普遍困擾的經前症候群，MC快來時只會胸部和肚子變大、體重多1～2公斤以及較易水腫，情緒也不會低落。

但熊熊認為「不會痛其實很危險」，原來她某次生理期斷斷續續來半年，有天主持完節目，一起身突然頭暈、血崩，鮮血還流到大腿，熊熊形容當時的情況「像流產」，把助理嚇一大跳。

熊熊到婦產科報到，醫生用鴨嘴鉗檢查後，錯愕地問：「肌瘤長那麼大顆，都沒有發現嗎？」原來熊熊長了很大顆的肌瘤，還好病變處在子宮前面，「所以醫生直接幫我夾出來，血就停了」，熊熊的身體因此恢復正常，但哀號取出的過程很痛。