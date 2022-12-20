日本央行20日意外宣布調整現行殖利率曲線控制（YCC）政策，將日本10年期公債殖利率上限調升至0.5％，高於先前的0.25％上限，讓全球資金瞬時回防日本，引發全球股市跟著震盪。金管會20日公布最新統計，我國銀行、保險、證券等金融三業對日曝險約8,786.25億元，其中保險業4,775億元，占比僅1.55％；銀行業3,974億元，占比也僅3.88％；證期局亦僅曝險37.25億元，三局副局長均表示，比例不高、影響有限。

銀行局副局長童政彰表示，銀行歷經過美國、歐洲升息挑戰，對於銀行來說，收益結構以利息收益為大宗，以今年十月底來說利息收益占整體收益67％，相對來說，利差擴大有利銀行，雖然投資部位可能因為利率走升會有評價損失，但銀行OCI占比只有14％，升息影響在可承受範圍，金融機構要對全球風險管理要微觀也要宏觀。

國銀對日本曝險為3,974億元，比去年還少，國銀對日曝險占比僅3.88％，「比率也不高」。其中授信約1,050億元，投資金額為2,924億元。

保險局副局長林志憲表示，保險業10月底對日本的投資金額險共計4,775億元，較去年同期增加285億元，占整體可運用投資金額僅1.55％，他說「比例不高，但會要求資產配置、風險控管要強化」。

證期局副局長張子敏則指出，日本政策急轉彎，調高公債波動率被視為「實質升息」，證券業都有做風險管理，對利率評估掌握及景氣會做妥善的因應。整體券商對日曝險僅有37.25億元，加上此次也不是什麼倒債事件，影響很小。