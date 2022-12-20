【立綱氣象報報】高壓東移出海 西部天氣晴 東部雲多

隨著冷空氣減弱，今（20）日各地陽光露面，氣溫明顯回暖，不過這樣的天氣只有今天限定。氣象局表示，明（21）日將有強烈大陸冷氣團報到，為北台灣帶來局部降雨，入夜低溫可能低於11度。氣象主播戴立綱預估，周五（12/23）開始寒流襲台，聖誕節（12/25）低溫僅有9度，到了下周會再次回暖。

氣象局發布低溫特報，持續時間為明日傍晚至周四（12/21、12/22）上午，低溫區域分別為：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣、金門縣，氣溫恐跌破10度。

氣象局針對11縣市發布低溫特報，明（21）日下探10度。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，明日北台灣雲量和降雨機率增加，基隆北海岸及山區降雨尤其顯著，但雨勢短暫，上半天濕冷，下半天轉為乾冷，花東也有局部陣雨，中南部普遍多雲到晴。

溫度方面，明日白天北台灣高溫降到17、18度，中南部及花東仍有20至23度，高屏會再更溫暖一些，不過各地傍晚過後明顯轉冷，晚間中部以北及宜蘭低溫下探11、12度，南台灣及花東也僅有14、15度，局部地區有輻射冷卻影響，溫度還會更低。

氣象局表示，明日上半天濕冷，下半天則會轉為乾冷的天氣。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱表示，受到西北冷高壓南下影響，溫度降幅從明日下午會變得更明顯，入夜低溫約11度，但屬於乾冷的天氣型態，預估周五（12/23）寒流抵台，北台灣低溫下探9度，將持續冷到下周日清晨（12/25），下周一（12/26）白天寒流減弱逐漸回溫，水氣偏少，各地晴到多雲，僅東半部要提防局部短暫降雨。