美國財經媒體《CNBC》仿效國際足球總會舉辦「企業世界盃大賽」，將全球32間大型企業分成16組開始競賽，讓財經專家進行評比，台積電（TSMC）從初賽開始先後擊敗NVIDIA、阿里巴巴、特斯拉（Tesla）、任天堂（nintendo）等國際企業，最後在決賽惜敗給股神巴菲特（Warren Buffett）經營的波克夏投資公司。

《CNBC》這次近乎將各行各業、耳熟能詳的國際巨型公司都納入「企業世界盃大賽」中，其中包含摩根大通、美國銀行、蘋果電腦、三星、騰訊、GOOGLE、迪士尼、網飛、臉書母公司META、路易威登、埃克森美孚石油、VISA、微軟等。然後再邀請世界各地的財經專家進行評比，主要針對的方向是「哪家企業在未來一年能給投資者帶來更多的回報」。

台積電第一輪擊敗NVIDIA，接著16強賽輕取阿里巴巴，8強賽對上最近風頭正盛的特斯拉，仍然成功晉級，緊接著4強賽又在日本遊戲大廠任天堂手中搶下勝利，直到最後決賽才敗給波克夏投資公司。

不過《CNBC》強調，該比賽從11月開始，他們是首次舉辦此項類型的賽事，現在還是娛樂取向，不建議投資人拿來當作專業性報告參考。