宏碁宣布與再生能源業者睿禾控股共同取得沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統BOT案，20日與台南市政府簽約，雙方並共同成立特許公司智禾金碳，包括興建期與營運期在內，許可期間為25年。

宏碁表示，智禾金碳負責規劃運營沙崙智慧能源管理系統BOT計畫，該BOT計劃鄰近高鐵特定區，預計將建置太陽能發電設備、儲能設備、智慧電網及能源管理中心，將創能、儲能、節能及智慧系統合而為一，為沙崙科學城虛擬電廠進行電力調度與負載管理，目標是達成區內尖峰時段綠電滲透率100％，而沙崙科學城園區內的能源管理系統暨資訊服務平台，除了收集電力數據、分析與提供可視化管理外，並透過服務平台將資訊與技術應用即時對公眾展示。

宏碁董事施宣輝表示，宏碁集團長期關注永續議題，ESG是發展重點之一，希望本案能協助促進台灣綠能發展，也為宏碁能源轉型與氣候議題上多一個可以貢獻的象限。

睿禾控股除了與宏碁共同成立智禾金碳之外，旗下擁有再生能源售電公司「瓦特先生」、再生能源預測與資訊服務「春禾科技」，睿禾控股董事長陳坤宏表示，與宏碁合作的目標是打造砂輪智慧綠能科學城為全國第一個智慧綠能示範園區。

宏碁與睿禾控股表示，智禾金碳特許公司許可時間由20日簽約日起算，包含5年的興建祈與20年的營運期。