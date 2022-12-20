這下真的尷尬了，約網友滾床單竟遇上兄弟的女友！一名單身男網友表示，在交友軟體上發現一名女子像極了弟的女友，一開始還以為是被盜用照片，但試探過後，驚覺女方根本就是本人，男網友因此猶豫是否該揭穿這個天大的秘密，貼文一出，掀起討論。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己目前沒有女友，平時就喜歡在交友軟體上尋求身體的慰藉，雖然常會在軟體上遇見朋友或是朋友的朋友，但他早就習以為常。然而，日前卻看到一名女子像極了兄弟交往3年的女友，照片和暱稱都一模一樣。

原PO起初猜測兄弟的女友被盜用照片，於是試探性的和對方聊天，才發現就連居住地、就讀的大學等個人資訊都如出一轍，之後他故意問：「現在有男友嗎？」結果女方回應：「沒啊，前陣子才剛分手」，這下更讓原PO不曉得該如何是好，因為前幾天一行人才一起聚餐。

後來，原PO旁敲側擊詢問兄弟最近感情是否順利，但對方卻被問得莫名其妙，原PO只好趕緊裝傻帶過，心中仍不斷掙扎是否該坦白。況且，兄弟的女友外貌相當文靜，也擔心兄弟會因此不相信自己，「雖然不想介入他們的感情，但我真的很不想他繼續被這種女人騙耶，救命喔」。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「這種就直接說吧，朋友會感激你的」、「你先約約看，看出來的是不是同個人」、「約出來叫你朋友去赴約啊」、「我是覺得不要管太多比較好」、「繼續聊，看她有多X」、「不講明會誤會是要挑撥感情吧，還是講清楚比較好」。