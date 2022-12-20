自從2020年退市新規正式實施後，有愈來愈多A股企業因未達繼續上市標準被迫退市。據統計，今年已有42家A股退市，後續還有超過80家上市公司也因未達財務標準面臨退市危機，市場預估2023年恐再引爆一波A股退市潮。

21世紀經濟新聞報導，Wind資料顯示，2022年截至12月19日，已有42家A股企業被強制退市，創A股年度歷史新高。據統計，若按照第三季財報估算，有56家公司可能觸發「淨利潤＋營業收入」財務類退市指標，35家公司可能觸發「最近一個會計年度審計淨資產為負值」的財務類退市指標。扣除9家觸發上述兩項退市指標的公司，等於有82家A股公司面臨退市危機。

部分企業為確保上市地位也開始蠢蠢欲動，透過增加手續費收入等方式來美化財報。初步統計，已有7家上市公司因第三季業績暴增而收到滬深交易所的問詢函。以ST安信來說，其2022年前三季共實現營業總收入1.8億元，其中第三季單季營收就高達1.53億元，較第二季大幅激增1,401％，該公司解釋這是來自手續費及佣金收入增加。

報導稱，申銀萬國證券研究所首席市場專家桂浩明表示，在嚴格的退市制度之下，此前的各種制度漏洞被堵住，「應退盡退」已成為必然。他認為，退市制度的嚴格執行有利於市場優勝劣汰，實現資本市場的健康穩定發展，同時也引導市場理性投資，亦有利於打擊過度炒作。