九合一選舉終於落下了帷幕，民進黨在22個縣市長僅僅獲得了5席，比慘敗的2018年選舉輸得更徹底。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉19日就指出，其實民進黨的檢討結果就只有一個人，「蔡英文是主要戰犯」，因此鄭文燦身為檢討小組召集人，「這怎麼檢討的下去？」吳子嘉更直言「對於2024民進黨的壞招還是有」，引發討論。

吳子嘉19日在網路節目《關鍵時刻》中提到，之所以民進黨會在選舉大敗、崩盤，在過去三年下來，連續疫情的結果，加上發生很多事，就是老百姓給這個執政黨最大的否定。吳子嘉直言，「民進黨的壞事太多了，族繁不及備載，而民進黨的檢討結果就只有一個人，『蔡英文是主要戰犯』，這怎麼檢討的下去？」

吳子嘉更接著說，「沒收初選是不是跟蔡英文有關係？旁邊的人馬也都是英系的人、疫苗也跟她有關係，都是她的事情，而這個總統有將近700多天沒開記者會，這典範像話嗎？」吳子嘉最後猛轟，「還每天跟全世界吹牛，台灣是充滿活力的自由民主國家，但現在卻如同屍速列車一樣亂撞，這樣國家當然垮掉，所以當然老百姓反彈，而對於2024民進黨的壞招還是有，民進黨就是狼群，咬你的時候本事很大，完全就跟你用輾壓、打仗、抹黑的方式攻擊」。