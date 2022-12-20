坐月子到宅服務協助新生兒照顧，提供育兒指導。(高雄市社會局提供／林雅惠傳真)

高雄市全國首創坐月子到宅服務，與生育津貼二擇一！高雄市長陳其邁為讓低收入戶和中低收入戶經濟弱勢產婦在生產後有人協助好好坐月子調養身體，明年擴大照顧措施，讓經濟弱勢產婦可併領生育津貼及坐月子到宅服務補助，「首胎最高共5萬元，二三胎另依胎次補助，達6萬元及9萬元」，同享雙重福利。

高雄市政府社會局表示，坐月子到宅服務是安排培訓過的月嫂到家裡幫產婦坐月子，煮月子餐、協助照顧新生兒和產婦等客製化的服務很受肯定，自明年起，高雄市低收入戶及中低收入戶的產婦，可併領生育津貼及坐月子到宅服務補助，亦即經濟弱勢家庭新生兒的父或母設籍並實際居住高雄市滿一年，或經生父認領登記，生父於新生兒出生當日設籍並實際居住高雄市滿一年者皆符合併領生育津貼及坐月子到宅服務補助的對象。

社會局指出，坐月子到宅服務第1胎補助120小時（價值3萬元）、第2胎補助160小時（價值4萬元）、第3胎以上補助240小時（價值6萬元），市長陳其邁希望經濟弱勢家庭的產婦在坐月子期間能受到良好的照顧，落實「在高雄生孩子真的好幸福」。正式施行日期將於近期公布，相關諮詢請洽高雄市政府社會局婦女及保護服務科，電話：（07）3303353。