無業的李男因無照酒駕又拒測遭罰18萬餘元，滯欠相關罰金22萬元，行政執行署台中分署前往查封住處。（行政執行署台中分署提供）

台中無業男無照酒駕又拒測，滯欠罰金22萬住家被查封。

中市李姓男子因無照酒駕又拒酒測，遭開罰18萬元，加上其他罰單共滯欠22萬多元，遭移送強制執行，行政執行署台中分署查到他名下無存款或薪資，但有2筆土地及未保存登記建物，11月間對他的住家進行查封，李男表示悔悟，請求分期按月繳納。台中分署20日表示，他須按期如允諾繳納，才能保住不動產免被拍賣。

李男2020年因酒駕入獄服刑，出獄後不到一年又因無照酒駕又拒測，遭開罰18萬元，加上其他罰款共滯欠22萬餘元，行政執行署台中分署配合「強力執行酒、毒駕裁罰專案」，今年11月20日到李男住家執行查封不動產。

李男對無照酒駕且拒測深感懺悔，並表示，該土地及建物是他僅存財產，但目前失業中，無法一次清償，請求分期按月繳納。

台中分署雖肯定李男坦然面錯誤，但表示，違法就是違法，既然被移送執行必須依法執行，希望他能依承諾按期繳納，才能保住不動產，免被拍賣。

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