台南殺警案今天首度召開審理庭，檢方傳喚廖姓計程車司機、台南市警察局鑑識中心主任簡孟輝、法醫潘至信作證，潘至信花50分鐘鉅細靡遺講解殉職警凃明誠、曹瑞傑解剖傷勢報告，2人致命傷集中頸、胸部，凃在毫無反抗情況下慘遭割喉，頸動脈遭割斷；曹的手掌有許多抵抗傷，說明曹面對刺殺仍不斷抵禦，背頸部及後腦杓也有傷痕，代表他已無力抵抗卻仍遭凶嫌林信吾持刀攻擊，顯見林嫌手段凶殘。

今天審理庭播放3段林嫌作案的現場影片，其中當庭播放警車行車紀錄器，重現林嫌行凶的殘忍畫面，凃明誠二姐當場淚灑法庭，一旁家人也頻頻拭淚。當法醫說明兩警傷勢，凃二姐更抱頭掩耳，不忍再聽下去。林信吾則全程雙眼放空、面無表情。

今天出庭作證的廖姓計程車司機則是在土城高中對面，載送林信吾離開前往赤崁街，林信吾落網稱因喝酒失去行為能力，律師也主張應以刑法19條減刑，但廖姓司機說他開計程車40年，車程30分鐘沒有聞到酒味，雖沒有跟林信吾多所交談，但林信吾反應都很自然、下車付300元車資也很自然俐落，「不像喝醉的人」。

台南市警察局鑑定中心主任簡孟輝則有21年現場鑑識經驗，由於林信吾律師主張，林信吾是被殉職警凃明誠噴了辣椒水，被激怒才持刀殺警。簡孟輝拿出警用槍套說，槍套旁有拔槍保險卡榫，但當天保險鈕壞掉，凃有15年從警經歷，拔槍已是反射動作，不可能沒按保險鈕就拔槍，研判是外力所致。

凃二姐與曹瑞傑胞兄都希望法官對林嫌判死，家人也相信正義的一天能到來。被害者家屬的律師也說，林信吾殺警手段凶殘，警車上也曾採集到林信吾血跡，這表示林信吾在殺害2名警察後，還曾爬到警車裡，「他到底要做什麼？」懇請法官對林信吾處以死刑，盡快槍決。