2022卡達世界盃於台灣時間19日凌晨圓滿落幕，阿根廷睽違36年再度捧起大力神盃，堪稱世足史上最精采的總決賽。但卻有法國媒體爆出梅西在延長賽時踢進的超前分時，由於阿根廷板凳隊員違規進場，應被視為無效進球，而制定足球規則的國際足球總會理事會（IFAB）接受採訪時對這項爭議表達了看法。

No ¡POLÉMICA! 🚨🇦🇷



El diario francés L'Equipe argumenta que el tercer gol de Argentina marcado por Messi no debió contar debido a que antes de que el balón entrará a la portería había dos suplentes argentinos invadiendo la cancha. pic.twitter.com/GEMkTbhxpE — Futbol Media Oficial (@futbolmediaofi) December 19, 2022

法國體育媒體《隊報》（L'Équipe）在決賽後提出相關照片證據表示，梅西在延長賽108分鐘時踢進的3：2超前分應該是無效的，當下有多名阿根廷板凳球員進入球場，根據《足球競賽規則》第3條第9款，這顆球應當判定為無效球，從照片中可看見有3名阿根廷球員確實超越邊線踏入場內。

然而即便法國媒體提出這個證據及規則，也無法影響比賽結果，國際足球總會理事會（IFAB）接受採訪時表示，這球在已被判定為有效進球下，若同時其他人員進場裁判未注意，只要完全沒有干擾到比賽，就不會對結果有任何影響，球隊未在當下提出任何異議，這個進球就是成立的，不會再改變任何結果。