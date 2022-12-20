國防部今宣布，確定延長入伍訓練，但役期尚未拍板，台灣民意基金會今（20）日公布最新民調，面對中共武力威脅，七成三同意台灣役男服役至少要一年才合理，一成八不同意。對此，前立委沈富雄今日就表示，「民進黨擔心的是，孩子們的家長會看細節，會有反彈、有反應，就是『戰略到底是什麼？因為不曉得什麼時候會打仗，如果打了，我的小孩給他訓練什麼？』」

對於兵役延長民調，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這項發現傳達了一個清楚的訊息，現行台灣役男四個月軍事訓練期改成一年，是社會高度共識。而沈富雄今日也在網路節目《少康戰情室》中表示，「這份民調，是只有可能去當兵的役男或是未來的役男反對，其他通通一面倒的，不管派系、黨派，通通贊成，因為四個月講不過去」。

沈富雄更提及，「民進黨擔心的是，孩子們的家長會看細節，會有反彈、有反應，就是『戰略到底是什麼？因為不曉得的什麼時候會打仗，如果打了，我的小孩給他訓練什麼？』，這個很重要，重點在中國大陸既然很難登陸，那我們就主張『登陸就停火』」。沈富雄也強調，「很多人會罵這樣是投降主義者、賣台，但請問若是中國大陸登陸以後，我們要打到什麼時候才停火？而戰爭就在台灣打，台灣島不能變成硫磺島浴血戰的翻版，沒有人會贊成的」。