台積電前往美國亞利桑那州首府鳳凰城設廠，第一期工程預計2024年開始生產4奈米製程技術，第二期工程預計2026年開始生產3奈米製程技術，二期完工後預估每年將生產超過60萬片晶圓。臉書粉專《工程師看政治》對此表示，台積電這波赴美投產對台灣傷害非常大，除了直觀的投資、人才流失，台灣的稅收、工作機會、國防地位也是變相降低。

工程師以「台積電3、4奈米廠被帶去美國的傷害有多大？」分別列出對台灣、台積電的八項影響：

一、直接流出的投資金額高達1.2 兆台幣。

二、人才被奪走，首批工程師赴美約有1000人，到2023年末人數預計翻倍。

三、上看2000人的家庭與其後代，總計3000到6000人，他們的消費，以及未來的研發勞動力，也很可能大多會留在美國。

四、相關供應鏈廠商外移會造成大約5000個工作機會流失，不外移的，也會增加額外的營業成本。

五、台積電未必能如預期守住營業機密，因為身在敵營，又領對方補助，美只要一紙禁令，或停止付錢，台積立刻就會大失血。

六、台積將會面臨Intel當地的挖角競爭。

七、美國製造成本會高出50%以上，台積營利必會受到影響，我們政府流失對應稅收，將會貢獻給美國。

八、高階晶片廠被奪，矽盾減損，也連帶降低台灣的國防地位與能力。

工程師還強調，最令人痛心的是民進黨的媚美態度，還有那些御用學者的洗地文宣，不要忘了，赴美設3、4奈米廠，從頭到尾都非台積電的主動意願，台灣被搶走了一個世代，佔據政府高位和媒體資源的那群人，竟然還幫忙為掠奪者開脫。

該粉專痛斥，不用對蔡政府有所期待，民進黨沒有拒絕美國的打算，我們政府好像某種兒皇帝，對外進貢金銀錢帛，對內奴役思想壓迫。就像核電一樣，最大的災難都是慢慢發生、慢慢侵蝕的，它透過媒體包裝和認知作戰深入民眾的骨髓，今天的一切，早在2013就埋下種子， 2016開枝散葉，2020透過政變守成，如今高歌收割果實。