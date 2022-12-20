在基輔的街道上，烏克蘭人更積極的清除俄羅斯痕跡，包括《罪與罰》的作者杜斯妥也夫斯基(Fyodor Dostoevsky)也不能悻免，原本以他為名的街道，改由美國藝術家安迪•沃荷(Andy Warhol)的名字。

美聯庄報導，在莫斯科於2月24日發動入侵戰爭，造成無數平民和士兵傷亡，並摧毀建築物和基礎設施之後，烏克蘭原先的「廢除共產主義歷史運動」，轉變為「去俄羅斯化運動」。

烏克蘭正在加快進度，拆除紀念碑並重新命名數百條街道，來消除公共場合的蘇聯和俄羅斯痕跡。取而代之的是紀念本國的藝術家、詩人、士兵、獨立領袖，或是其他新人物，包括今年戰爭的英雄。

上周五，東部城市第聶伯羅(Dnipro)，推倒了普希金(Aleksandr Pushkin)的半身像，這位19世紀的俄羅斯文學巨匠，被稱為被尊稱為 「俄國文學之父」，也是現代標準俄語的創始人。或許正因如此，烏克蘭不能留他。烏克蘭正在清除俄國留下的一切，包括語言、文學。

基輔市議會副主席普羅柯比夫(Volodymyr Prokopiv)表示，烏克蘭自 2015 年以來的「去共產化」政策，一直採取「軟手段」，以免冒犯俄語人口，或是心態上親莫斯科人口的感受。但是隨著戰爭的爆發，一切都變了。原本還為俄語文化辯護的團體已開不了口，甚至自行解散。再多說一句保留俄語的重要，都是不合時宜的。

對此，倫敦大學學院教授安德魯•威爾遜 (Andrew Wilson)感到不安，他警告說：「魯莽的重塑烏克蘭原有的歷史文化是危險的，烏克蘭可以重拾自己的傳統文化，但是把過去與俄羅斯相關的部分給割裂掉，手法過於粗略，也很容易犯了歷史解釋的錯誤。」

基輔約有200條街道準備在今年結束前完成改名，原本的以共產主義思想家恩格斯(Friedrich Engels)命名的街道，將改用烏克蘭前衛詩人博赫丹-伊霍爾•安東尼奇(Bohdan-Ihor Antonych)為名。原本的「人民友誼」林蔭大道，改改名烏克蘭獨立的早期推動者米科拉•米赫諾夫斯基(Mykola Mikhnovsky)。

還有一條街道更名為「馬立波英雄大道」；曾經以俄羅斯伏爾加格勒市命名的街道，現在由羅曼•拉圖什尼(Roman Ratushnyi)為名，以紀念這位在戰爭中喪生的 24 歲公民和環保活動家。

基輔北部的一條街街是杜斯妥耶夫斯基的名字，但很快將以安迪沃荷為名。大家都知道安迪沃荷是1960年代的美國「普普藝術家」(pop art)，其實與烏克蘭沒有關係，然而他的父母有一點點的烏克蘭血統，因此入選。