金融業大股東轉投資多、頻踩金金分離、產金分離紅線，讓人憂心。金管會主委黃天牧20日在「本國銀行總經理第54次業務聯繫會議及表揚典禮」以世足賽為引言提出三示警，他強調「人品比球技重要，誠信也比專業重要。」、「制度內涵比形式外觀重要」、「金融機構經營有傳染性風險，風控要微觀也要宏觀」。

黃天牧首先以世界盃足球賽為引言，及數年前曾有調查顯示全球企業執行長離職原因約4成是道德操守問題，說明「人品比球技重要，誠信也比專業重要」。支撐金融機構經營韌性的除了經濟資本，還有文化資本；負責人的道德操守影響組織文化，從而決定商業模式、薪酬制度及內部流程控制等，期許建構誠信經營文化。

第二，制度內涵比形式外觀重要。一本書的評價取決於內容，而不在封面；金融機構形象包裝固然重要，但「法遵、內控、風險管理」等經營內涵才是長久之道，期許建立行穩致遠的制度。

第三，金融監理及風險管理要微觀也要宏觀，不能只見樹不見林。金融機構經營有傳染性風險（contagious risk），例如轉投資之機構，即使是非特許事業，若發生大量客訴爭議，仍可能影響母公司信譽。黃天牧以鐵達尼號沉沒原因包括各個防水艙未封頂，以及焊接的鋼板遇冰水而碎裂崩解，強調每個事業體及每項業務均應有足夠韌性。

年關將近，開始有銀行緊縮銀根，以顧「資本適足率」為由不願放款。黃天牧也提醒，金融業應持續發揮金融中介功能，支應企業資金需求，銀行在兼顧風險控管前提下，還是要以專業優質之金融服務，支持企業資金需求及繼續經營。