國發會今（20）日表示，自106年開始推動的前瞻基礎建設，迄今已歷經三期，五年多來投入的特別預算約5,599億元，帶動實質GDP成長，成效顯著，目前在立法院審議的第四期前瞻計畫2,102億通過後，將有助於數位轉型、環境永續及打造韌性國家。

國發會表示，這三期的前瞻基礎建設取得了如下的成績：總體經濟面：第1期（106年9月至107年）帶動實質GDP增加1,067～1,209億元；第2期（108年至109年）增加2,832～3,019億元；第4期（112年至113年)，則預計帶動實質GDP增加2,851～3,505億元。

在人力需求方面，國發會指出，第1期及第2期已創造約10.1～11萬個工作機會；第4期特別預算投入後預估再增加6.9～7.5萬個工作需求。

在區域均衡面，國發會表示，前瞻計畫優先補助跨縣市建設及過去投入相對不足的地區，自106年9月～110年底止，如以財力分級區分，以第五級（財政狀況較差的縣市）人均獲配經費（2.5萬元）最高，約為第一級投入規模的8.93倍。以區域分布觀察，則以離島地區人均獲配經費（3.94萬元），約為北部地區的4.33倍。

國發會表示，前瞻計畫第4期特別預算2,102億元目前還在立法院審議，通過後政府除延續均衡區域發展、強化偏鄉建設等計畫外，針對5G、數位發展、AI、資安等六大核心戰略產業，產業振興發展所需基礎建設等都將持續推動，並擴大數位轉型、環境永續及打造韌性國家等相關計畫經費。